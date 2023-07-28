В Госдуме объяснили цель законопроекта об ужесточении контроля над заводчиками

Инициатива обязать заводчиков регистрировать и вакцинировать животных, которых они собираются продать, а также платить со своей деятельности налог, направлена на искоренение проблемы "чёрных" заводчиков и защиту животных, а не на пополнение государственной казны. Об этом рассказал автор законопроекта депутат Владимир Бурматов.

"Последствия от деятельности [заводчиков] могут быть деструктивными — в первую очередь потому, что они не соответствуют требованиям, которые предоставляют кинологические ассоциации. Есть кинологическая федерация, в ней шесть миллионов собак. Понятно, что это заводчики, которые соблюдают требования и к разведению, и к содержанию, и к продаже", — рассказал парламентарий в беседе с телеканалом "360".

Автор законопроекта подчеркнул, что до тех пор, пока законодательство не обяжет заводчиков регистрироваться, присоединяться к федерациям и исполнять их регламент, бесконтрольное разведение остановить не выйдет. К налогообложению эта инициатива, по его словам, вообще не имеет отношения, ведь "чёрных" заводчиков не так уж и много. Однако их действия наносят большой вред из-за прогрессии, с которой разводятся животные.

Главная цель инициативы в том, чтобы заставить таких заводчиков выйти из тени, уточнил Бурматов. Дело не в попытке заработать на них, а в контроле условий, в которых разводятся и содержатся животные, подытожил парламентарий.