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28 июля, 15:36

В Госдуме объяснили цель законопроекта об ужесточении контроля над заводчиками

Депутат Бурматов: Закон о регистрации животных создан против "чёрных" заводчиков

Инициатива обязать заводчиков регистрировать и вакцинировать животных, которых они собираются продать, а также платить со своей деятельности налог, направлена на искоренение проблемы "чёрных" заводчиков и защиту животных, а не на пополнение государственной казны. Об этом рассказал автор законопроекта депутат Владимир Бурматов.

"Последствия от деятельности [заводчиков] могут быть деструктивными — в первую очередь потому, что они не соответствуют требованиям, которые предоставляют кинологические ассоциации. Есть кинологическая федерация, в ней шесть миллионов собак. Понятно, что это заводчики, которые соблюдают требования и к разведению, и к содержанию, и к продаже", рассказал парламентарий в беседе с телеканалом "360".

Автор законопроекта подчеркнул, что до тех пор, пока законодательство не обяжет заводчиков регистрироваться, присоединяться к федерациям и исполнять их регламент, бесконтрольное разведение остановить не выйдет. К налогообложению эта инициатива, по его словам, вообще не имеет отношения, ведь "чёрных" заводчиков не так уж и много. Однако их действия наносят большой вред из-за прогрессии, с которой разводятся животные.

Главная цель инициативы в том, чтобы заставить таких заводчиков выйти из тени, уточнил Бурматов. Дело не в попытке заработать на них, а в контроле условий, в которых разводятся и содержатся животные, подытожил парламентарий.

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Напомним, накануне стало известно, что российских заводчиков животных хотят обязать регистрироваться, вакцинировать питомцев и платить налоги. По словам Бурматова, зачастую животные, купленные у теневых заводчиков, умирают из-за того, что содержались в плохих условиях, вскоре после того как попали в новый дом.

Обложка ©

Unsplash / Chewy

Юрий Лысенко
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