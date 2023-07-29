В России запустили мультимедийный спецпроект к 100-летию поэта Расула Гамзатова

Мультимедийный спецпроект "Край любви мой Дагестан. К 100-летию Расула Гамзатова" запустил aif.ru. Цель проекта — познакомить россиян с творчеством знаменитого поэта и прозаика, а также с культурой и традициями народов Дагестана.

Как заявил гендиректор издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков, спецпроект получился масштабным. По его словам, история про поэзию превратилась в масштабную 3D-прогулку по Дагестану с Расулом Гамзатовым.

"Когда мы задумывали эту историю, мы не представляли, в какие это выльется масштабы. Отталкиваясь от идеи сохранить память о всенародно любимом поэте, журналисты, редакторы, фотографы и видеографы издательского дома "АиФ" постарались собрать в одном спецпроекте все возможные актуальные формы раскрытия этой темы. История про поэзию превратилась в масштабную 3D-прогулку по Дагестану с Расулом Гамзатовым. Проект и про этот край в целом: про культуру, историю, архитектуру и про его связь с творчеством", — отметил Новиков.

В России запустили мультимедийный спецпроект к 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Фото © PR-служба aif.ru

Гендиректор издательского дома добавил, что спецпроект рассчитан на аудиторию всех возрастов, но особенно хотелось бы, чтобы он вызвал интерес у молодёжи. С этой целью авторы использовали самые современные средства коммуникации: изучить материалы проекта можно в том числе с помощью VR-очков.

В свою очередь генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подчеркнул, что такие проекты должны создаваться не только как дань памяти поэту-легенде и в целях сохранения культурного наследия, но и с просветительской миссией: кто-то впервые прочитает стихи, кто-то узнает, что в основе песни "Журавли" лежат стихи Расула Гамзатова, кто-то влюбится в красоты Дагестана и купит билет, чтобы познакомиться с регионом и проникнуться его уникальной атмосферой. Также Карманов анонсировал концерт к 100-летию со дня рождения поэта, который пройдёт 28 сентября в Государственном Кремлёвском дворце.