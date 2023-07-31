В Московском планетарии объяснили, что за суперлуние будет в ночь на 1 августа

Сегодня, 31 июля, после 21:00 в Москве можно будет увидеть суперлуние. Что это за явление, рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублёва.

"Суперлуние — это такое положение Луны, когда она проходит ближе всего к Земле. То есть это ближайшая точка, в которой находится Луна относительно Земли. Ещё связано это с тем, что полнолуние и прохождение этой точки иногда совпадает, тогда это называют суперлунием", — отметила она в беседе с RТ.

Причём с Луной в этот момент ничего не происходит. Рублёва подчеркнула, что научного термина "суперлуние" нет — данное название учёные не придумывали.

"Просто Луна, проходя ближайшую точку своей орбиты, находится в фазе полнолуния. Это оптический эффект", — добавила Фаина Рублёва.