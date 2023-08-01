Эзотерик назвала признаки того, что вас точно приворожили

Применение любовной магии для возвращения любимого человека после болезненного расставания — не самое лучшее решение. Как рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" эзотерик Инесса Алиева, основная часть таких ритуалов относится к крайне опасной чёрной магии.

По её словам, существуют ритуалы, подавляющие волю человека, вроде белых и чёрных приворотов. Это — очень энергозатратно, так как приворот нужно постоянно подпитывать. К тому же человек, на которого он сделан, может столкнуться с неприятными для здоровья последствиями.

"Чаще всего страдают эндокринная и мочеполовая системы. У человека может появиться пристрастие к алкоголю, недомогания, упадок сил, может снизиться иммунитет. То есть человек может быть похож на зомби", — пояснила Алиева.

В перечень возможных последствий также входит апатия, бессонница, обострение хронических заболеваний, тревога, резкие изменения в поведении, потеря интереса к чему-либо в жизни, кроме объекта приворота. В том числе это касается сексуальных привязок, подчеркнула эзотерик.