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1 августа, 05:00

15 фотографий из прошлого, глядя на которые можно подумать разве что "ну и круто же они жили"

Название проекта "Крутые картинки из прошлого" говорит само за себя. Листая посты оттуда, мечтаешь родиться лет этак на 50 раньше. Собрали самые удивительные 15 кадров.

Роберт Плант из Led Zeppelin держит голубя, который прилетел ему в руки во время концерта 1973 года

Фото © Twitter / CoolPastPics

Фото © Twitter / CoolPastPics

Мэрилин Монро и королева Елизавета II

Фото © Twitter / CoolPastPics

Фото © Twitter / CoolPastPics

Центральный вокзал, Нью-Йорк

Фото © Twitter / CoolPastPics

Фото © Twitter / CoolPastPics

Обеденный перерыв на съемках "Звёздных войн", 1977 год

Фото © Twitter / CoolPastPics

Фото © Twitter / CoolPastPics

Эйнштейн и его любимые тапки

Фото © Twitter / CoolPastPics

Фото © Twitter / CoolPastPics

Рекламное фото Buick "Flamingo" 1961 года выпуска с вращающимся передним сиденьем

Фото © Twitter / CoolPastPics

Фото © Twitter / CoolPastPics

Мост Золотые Ворота, когда его впервые открыли для публики в 1937 году

Фото © Twitter / CoolPastPics

Фото © Twitter / CoolPastPics

Одри Хёпберн в Риме, 1960 год

Фото © Twitter / CoolPastPics

Фото © Twitter / CoolPastPics

Арнольд Шварценеггер берёт уроки по бальным танцам

Фото © Twitter / CoolPastPics

Фото © Twitter / CoolPastPics

Принцесса Диана и Джон Траволта танцуют в Белом доме, 1985 год

Фото © Twitter / CoolPastPics

Фото © Twitter / CoolPastPics

Вудсток, 1969 год

Фото © Twitter / CoolPastPics

Фото © Twitter / CoolPastPics

Актёры сериала "Друзья" в подростковом возрасте

Фото © Twitter / CoolPastPics

Фото © Twitter / CoolPastPics

Элвис Пресли наслаждается своей звёздной жизнью, 1969 год

Фото © Twitter / CoolPastPics

Фото © Twitter / CoolPastPics

Столовая для сотрудников Диснейленда, 1961 год

Фото © Twitter / CoolPastPics

Фото © Twitter / CoolPastPics

Мэрилин Монро без "фирменной улыбки"

Фото © Twitter / CoolPastPics

Фото © Twitter / CoolPastPics

7 вещей из СССР, о которых все забыли, но коллекционеры до сих пор бегают за ними

7 вещей из СССР, о которых все забыли, но коллекционеры до сих пор бегают за ними

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Twitter / CoolPastPics

Сергей Трофимов
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