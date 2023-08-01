15 фотографий из прошлого, глядя на которые можно подумать разве что "ну и круто же они жили"
Название проекта "Крутые картинки из прошлого" говорит само за себя. Листая посты оттуда, мечтаешь родиться лет этак на 50 раньше. Собрали самые удивительные 15 кадров.
Роберт Плант из Led Zeppelin держит голубя, который прилетел ему в руки во время концерта 1973 года
Мэрилин Монро и королева Елизавета II
Центральный вокзал, Нью-Йорк
Обеденный перерыв на съемках "Звёздных войн", 1977 год
Эйнштейн и его любимые тапки
Рекламное фото Buick "Flamingo" 1961 года выпуска с вращающимся передним сиденьем
Мост Золотые Ворота, когда его впервые открыли для публики в 1937 году
Одри Хёпберн в Риме, 1960 год
Арнольд Шварценеггер берёт уроки по бальным танцам
Принцесса Диана и Джон Траволта танцуют в Белом доме, 1985 год
Вудсток, 1969 год
Актёры сериала "Друзья" в подростковом возрасте
Элвис Пресли наслаждается своей звёздной жизнью, 1969 год
Столовая для сотрудников Диснейленда, 1961 год
Мэрилин Монро без "фирменной улыбки"
Twitter / CoolPastPics