Чучело или ростовая кукла? 7 настолько нелепых фото медведей, что невозможно поверить, что это сделала природа

Странные, нелепые и абсолютно по-дурацки выглядящие животные, больше похожие на неудавшийся эксперимент таксидермиста, — малайские медведи. Недавно в одном из китайских зоопарков произошёл скандал. Люди пришли посмотреть на зверушек, но получили, по их мнению, неудачное карнавальное представление.

Самые нелепые медведи в мире. Фото © Shutterstock

"Животные все фальшивые. Жители материка обнаружили мужчину в мехе чёрного медведя. Могут подделать что угодно", — написал по этому поводу один из недовольных посетителей.

Как выглядят малайские медведи. Фото © Shutterstock

Трудно в это поверить, но уродцы — это не постанова, а самые что ни на есть настоящие животные. Видимо, и у природы бывают неудачные дни, раз она создаёт подобное. По-другому называются зверушки, кстати, бируанги.

Нелепые уродцы или звери, похожие на чучела. Фото © Shutterstock

Хищник — родственник обычных медведей, но является самым мелким представителем семейства. Малайский в 10 раз меньше белого, например. И на морде из-за обиды на это навсегда застыла маска недовольства.

Настолько страшные животные, что невозможно не смеяться. Фото © Shutterstock

Обитает зверь в тропических и субтропических лесах предгорий и гор Юго-Восточной Азии. А вместо берлоги на дереве стоит что-то похожее на гнездо. Местные, наверное, падают со смеху каждый раз, завидя такую "птичку".

Грустный и приунывший малайский медведь. Фото © Shutterstock

Из-за образа жизни — часто лазать по деревьям и горам — у малайского медведя немного непривычный внешний вид. В частности и из-за длинных конечностей в зоопарке перепутали чудо-юдо существо с переодетым в костюм животного человека.

Животное, над которым невозможно не смеяться. Фото © Shutterstock

Даже если малайский медведь и создание природы, невозможно оставаться равнодушным к его внешнему виду, согласитесь.

Чучело или кукла: как выглядят малайские медведи. Фото © Shutterstock