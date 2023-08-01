Чучело или ростовая кукла? 7 настолько нелепых фото медведей, что невозможно поверить, что это сделала природа
Мало кто посмотрит на этих созданий и подумает: "Ну что за милашки!" Недавно китайский зоопарк обвинили в том, что они в вольерах держат переодетых людей. И, глядя на этих мишек, кажется, что так оно есть. Сами посмотрите.
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Странные, нелепые и абсолютно по-дурацки выглядящие животные, больше похожие на неудавшийся эксперимент таксидермиста, — малайские медведи. Недавно в одном из китайских зоопарков произошёл скандал. Люди пришли посмотреть на зверушек, но получили, по их мнению, неудачное карнавальное представление.
Самые нелепые медведи в мире. Фото © Shutterstock
"Животные все фальшивые. Жители материка обнаружили мужчину в мехе чёрного медведя. Могут подделать что угодно", — написал по этому поводу один из недовольных посетителей.
Как выглядят малайские медведи. Фото © Shutterstock
Трудно в это поверить, но уродцы — это не постанова, а самые что ни на есть настоящие животные. Видимо, и у природы бывают неудачные дни, раз она создаёт подобное. По-другому называются зверушки, кстати, бируанги.
Нелепые уродцы или звери, похожие на чучела. Фото © Shutterstock
Хищник — родственник обычных медведей, но является самым мелким представителем семейства. Малайский в 10 раз меньше белого, например. И на морде из-за обиды на это навсегда застыла маска недовольства.
Настолько страшные животные, что невозможно не смеяться. Фото © Shutterstock
Обитает зверь в тропических и субтропических лесах предгорий и гор Юго-Восточной Азии. А вместо берлоги на дереве стоит что-то похожее на гнездо. Местные, наверное, падают со смеху каждый раз, завидя такую "птичку".
Грустный и приунывший малайский медведь. Фото © Shutterstock
Из-за образа жизни — часто лазать по деревьям и горам — у малайского медведя немного непривычный внешний вид. В частности и из-за длинных конечностей в зоопарке перепутали чудо-юдо существо с переодетым в костюм животного человека.
Животное, над которым невозможно не смеяться. Фото © Shutterstock
Даже если малайский медведь и создание природы, невозможно оставаться равнодушным к его внешнему виду, согласитесь.
Чучело или кукла: как выглядят малайские медведи. Фото © Shutterstock
Смешащий внешний вид, можно сказать, — визитная карточка этого животного. Но встретить такого в лесу всё равно не хотелось бы...
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