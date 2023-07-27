10 душераздирающих фотографий, доказывающих, что питомцы тоже умеют ревновать
Ревность присуща не только людям, даже питомцы способны испытывать её. Причём скрывать они это ну вообще не умеют — у них сразу всё на мордочках написано. Собрали 10 фотопримеров.
"Дедуля, малышка и очень ревнивая собака", — fapswhiledriving.
Фото © Reddit / fapswhiledriving
"Кажется, кто-то сильно ревнует..." — fyflate89.
Фото © Reddit / fyflate89
"Соседский пёс, который пришёл за почесушками, и мой крайне ревнивый кот", — st_petersderp.
Фото © Reddit / st_petersderp
"Вот уже пять месяцев, как я выполняю гордую работу подушки. Как только дочь ложится на меня, кошка Джесси тут же начинает ревновать и забирается на меня тоже. Такие вот мегаобнимашки", — section4.
Фото © Reddit / section4
"Это лабрадор Афина, и ей уже девять лет. Как вы можете видеть, это булочка очень завидует маленьким собакам, когда мы берём их к себе на руки..." — Martinstanley12.
Фото © Reddit / Martinstanley12
"Она очень ревнует к нашему новорождённому малышу..." — dinglebrits.
Фото © Reddit / dinglebrits
"Кажется, кто-то ревнует..." — fiddle_sticks_.
Фото © Reddit / fiddle_sticks_
"Делала рождественскую фотографию кота. Собака приревновала и решила присоединиться. Они обычно бегают друг от друга, но, видимо, это рождественское чудо!" — chrysanthemeet.
Фото © Reddit / chrysanthemeet
"Завели нового кота. Давайте скажем, что другой очень завидует..." — sdillon1015.
Фото © Reddit / sdillon1015
"Жена фоткалась с собаками моей мамы, но наша красотка заревновала и тут же влезла в кадр", — Mapes.
Фото © Reddit / Mapes
Животные/ домашние питомцы
Reddit / Mapes