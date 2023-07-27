10 душераздирающих фотографий, доказывающих, что питомцы тоже умеют ревновать

"Дедуля, малышка и очень ревнивая собака", — fapswhiledriving.

Фото © Reddit / fapswhiledriving

Фото © Reddit / fyflate89

"Соседский пёс, который пришёл за почесушками, и мой крайне ревнивый кот", — st_petersderp.

Фото © Reddit / st_petersderp

"Вот уже пять месяцев, как я выполняю гордую работу подушки. Как только дочь ложится на меня, кошка Джесси тут же начинает ревновать и забирается на меня тоже. Такие вот мегаобнимашки", — section4.

Фото © Reddit / section4

"Это лабрадор Афина, и ей уже девять лет. Как вы можете видеть, это булочка очень завидует маленьким собакам, когда мы берём их к себе на руки..." — Martinstanley12.

Фото © Reddit / Martinstanley12

"Она очень ревнует к нашему новорождённому малышу..." — dinglebrits.

Фото © Reddit / dinglebrits

Фото © Reddit / fiddle_sticks_

"Делала рождественскую фотографию кота. Собака приревновала и решила присоединиться. Они обычно бегают друг от друга, но, видимо, это рождественское чудо!" — chrysanthemeet.

Фото © Reddit / chrysanthemeet

"Завели нового кота. Давайте скажем, что другой очень завидует..." — sdillon1015.

Фото © Reddit / sdillon1015

"Жена фоткалась с собаками моей мамы, но наша красотка заревновала и тут же влезла в кадр", — Mapes.