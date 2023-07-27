Регион

Уведомления отключены

27 июля, 14:30

10 душераздирающих фотографий, доказывающих, что питомцы тоже умеют ревновать

Ревность присуща не только людям, даже питомцы способны испытывать её. Причём скрывать они это ну вообще не умеют — у них сразу всё на мордочках написано. Собрали 10 фотопримеров.

"Дедуля, малышка и очень ревнивая собака", — fapswhiledriving.

Фото © Reddit / fapswhiledriving

Фото © Reddit / fapswhiledriving

"Кажется, кто-то сильно ревнует..." fyflate89.

Фото © Reddit / fyflate89

Фото © Reddit / fyflate89

"Соседский пёс, который пришёл за почесушками, и мой крайне ревнивый кот", — st_petersderp.

Фото © Reddit / st_petersderp

Фото © Reddit / st_petersderp

"Вот уже пять месяцев, как я выполняю гордую работу подушки. Как только дочь ложится на меня, кошка Джесси тут же начинает ревновать и забирается на меня тоже. Такие вот мегаобнимашки", — section4.

Фото © Reddit / section4

Фото © Reddit / section4

"Это лабрадор Афина, и ей уже девять лет. Как вы можете видеть, это булочка очень завидует маленьким собакам, когда мы берём их к себе на руки..." Martinstanley12.

Фото © Reddit / Martinstanley12

Фото © Reddit / Martinstanley12

"Она очень ревнует к нашему новорождённому малышу..." dinglebrits.

Фото © Reddit / dinglebrits

Фото © Reddit / dinglebrits

"Кажется, кто-то ревнует..." fiddle_sticks_.

Фото © Reddit / fiddle_sticks_

Фото © Reddit / fiddle_sticks_

"Делала рождественскую фотографию кота. Собака приревновала и решила присоединиться. Они обычно бегают друг от друга, но, видимо, это рождественское чудо!" chrysanthemeet.

Фото © Reddit / chrysanthemeet

Фото © Reddit / chrysanthemeet

"Завели нового кота. Давайте скажем, что другой очень завидует..." sdillon1015.

Фото © Reddit / sdillon1015

Фото © Reddit / sdillon1015

"Жена фоткалась с собаками моей мамы, но наша красотка заревновала и тут же влезла в кадр", — Mapes.

Фото © Reddit / Mapes

Фото © Reddit / Mapes

Главные эзотерические различия кошек и собак, а также миссий питомцев в доме человека

Главные эзотерические различия кошек и собак, а также миссий питомцев в доме человека

Обложка ©

Reddit / Mapes

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Лучшее из Интернета
  • Животные/ домашние питомцы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров