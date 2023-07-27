Хинштейн связал нездоровую ситуацию со свободой слова в Хакасии с действиями властей региона

В Хакасии разгорается очередной скандал вокруг губернатора-коммуниста Валентина Коновалова, на этот раз с участием СМИ. С начала года Республиканская телевизионная сеть показала о действующем главе республики 369 положительных и нейтральных сюжетов. А о его основном конкуренте на предстоящих выборах Сергее Соколе — 22 сюжета, из которых ровно половина — отрицательные. С такой любопытной статистикой на пресс-конференции в ТАСС познакомил журналистов глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Ситуация в Хакасии с взаимодействием региональных властей с журналистами стоит действительно достаточно остро. Она появилась не сегодня и не вчера. Ещё в 2020 году комитету приходилось вмешиваться, когда коллективное обращение с просьбой защитить от давления со стороны исполнительной власти региона от журналистов Хакасии поступало в том числе в наш адрес, в Союз журналистов", — проинформировал он.

Разобраться в сложившейся ситуации Госдуму попросил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, в Хакасии есть проблема с освещением выборов, а Валентину Коновалову якобы не дают доступа реализовать право на свободу слова. Только вот анализ, со слов Хинштейна, показал, что всё наоборот. То есть ситуация со свободой слова в Хакасии действительно тревожная, но вызвана она именно действиями республиканского руководства.

Напомним, что одним из основных СМИ в Хакасии является Республиканская телевизионная сеть — это канал, учредителем которого является администрация региона.