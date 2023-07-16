Основной кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол подал документы на регистрацию
Депутат ГД Сокол подал документы на регистрацию кандидатом на пост главы Хакасии
Депутат Госдумы, кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол. Обложка © Telegram / Сергей Сокол
Депутат Госдумы Сергей Сокол подал документы в избирательную комиссию Хакасии для регистрации своей кандидатуры на пост главы республики от партии "Единая Россия". В этом его подписями поддержали 129 глав и депутатов муниципальных образований региона.
Говоря о том, какие у него планы на кампанию, Сокол отметил, что намерен много работать. Именно поэтому парламентарий и представил документы в последний день (срок подачи документов истекает 16 июля в 18:00) — из-за множества дел просто не было времени.
"Всё время в территориях. Проблем много, многие нужно решать незамедлительно", — сказал Сокол журналистам.
Депутат указал, что исход выборов должны определять избиратели, и отметил, что главное — относиться к их решению с уважением. Также Сокол призвал развивать и реализовывать огромный потенциал, который есть у Хакасии. По его словам, именно у "Единой России" есть компетентная и серьёзная команда, которая успешно справится с поставленными задачами.
"От слаженной работы всех депутатов, главы, глав муниципалитетов зависит продвижение вперёд. Я хочу, чтобы мы после выборов закончили заниматься политикой и начали работать", — уточнил Сокол.
В своём телеграм-канале основной кандидат на пост главы Хакасии опубликовал фото с командой "Единой России", которое подписал следующим образом: "С командой "Единой России" идём побеждать. Кÿстенiс кÿс хосча. Стремление прибавляет силы".
Сергей Сокол с командой "Единой России". Фото © Telegram / Сергей Сокол
Ранее политолог Алексей Мартынов объяснил, почему именно Сергей Сокол сможет прекратить злоключения Хакасии. По словам эксперта, основная компетенция управления субъектом РФ, кроме взаимодействия с региональными элитами и опыта управления, которого у Сокола предостаточно, — это лоббирование интересов региона на федеральном уровне и Сокол этой компетенцией владеет в полной мере.