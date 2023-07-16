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16 июля, 14:16

Основной кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол подал документы на регистрацию

Депутат ГД Сокол подал документы на регистрацию кандидатом на пост главы Хакасии

<p>Депутат Госдумы, кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/sokolhakasia/143" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Сокол</a></p>

Депутат Госдумы, кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол. Обложка © Telegram / Сергей Сокол

Депутат Госдумы Сергей Сокол подал документы в избирательную комиссию Хакасии для регистрации своей кандидатуры на пост главы республики от партии "Единая Россия". В этом его подписями поддержали 129 глав и депутатов муниципальных образований региона.

Говоря о том, какие у него планы на кампанию, Сокол отметил, что намерен много работать. Именно поэтому парламентарий и представил документы в последний день (срок подачи документов истекает 16 июля в 18:00) — из-за множества дел просто не было времени.

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"Всё время в территориях. Проблем много, многие нужно решать незамедлительно", — сказал Сокол журналистам.

Депутат указал, что исход выборов должны определять избиратели, и отметил, что главное — относиться к их решению с уважением. Также Сокол призвал развивать и реализовывать огромный потенциал, который есть у Хакасии. По его словам, именно у "Единой России" есть компетентная и серьёзная команда, которая успешно справится с поставленными задачами.

"От слаженной работы всех депутатов, главы, глав муниципалитетов зависит продвижение вперёд. Я хочу, чтобы мы после выборов закончили заниматься политикой и начали работать", — уточнил Сокол.

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В своём телеграм-канале основной кандидат на пост главы Хакасии опубликовал фото с командой "Единой России", которое подписал следующим образом: "С командой "Единой России" идём побеждать. Кÿстенiс кÿс хосча. Стремление прибавляет силы".

Сергей Сокол с командой "Единой России". Фото © Telegram / Сергей Сокол

Сергей Сокол с командой "Единой России". Фото © Telegram / Сергей Сокол

Ранее политолог Алексей Мартынов объяснил, почему именно Сергей Сокол сможет прекратить злоключения Хакасии. По словам эксперта, основная компетенция управления субъектом РФ, кроме взаимодействия с региональными элитами и опыта управления, которого у Сокола предостаточно, — это лоббирование интересов региона на федеральном уровне и Сокол этой компетенцией владеет в полной мере.

Николь Вербер
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