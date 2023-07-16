Основной кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол подал документы на регистрацию

Депутат Госдумы Сергей Сокол подал документы в избирательную комиссию Хакасии для регистрации своей кандидатуры на пост главы республики от партии "Единая Россия". В этом его подписями поддержали 129 глав и депутатов муниципальных образований региона.

Говоря о том, какие у него планы на кампанию, Сокол отметил, что намерен много работать. Именно поэтому парламентарий и представил документы в последний день (срок подачи документов истекает 16 июля в 18:00) — из-за множества дел просто не было времени.

"Всё время в территориях. Проблем много, многие нужно решать незамедлительно", — сказал Сокол журналистам.

Депутат указал, что исход выборов должны определять избиратели, и отметил, что главное — относиться к их решению с уважением. Также Сокол призвал развивать и реализовывать огромный потенциал, который есть у Хакасии. По его словам, именно у "Единой России" есть компетентная и серьёзная команда, которая успешно справится с поставленными задачами.

"От слаженной работы всех депутатов, главы, глав муниципалитетов зависит продвижение вперёд. Я хочу, чтобы мы после выборов закончили заниматься политикой и начали работать", — уточнил Сокол.

В своём телеграм-канале основной кандидат на пост главы Хакасии опубликовал фото с командой "Единой России", которое подписал следующим образом: "С командой "Единой России" идём побеждать. Кÿстенiс кÿс хосча. Стремление прибавляет силы".

Сергей Сокол с командой "Единой России". Фото © Telegram / Сергей Сокол