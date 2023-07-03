Герой СВО и опытный управленец: Эксперт объяснил, почему Сергей Сокол сможет прекратить злоключения Хакасии
Политолог Мартынов: Депутат Сокол владеет компетенцией для управления Хакасией
Депутат Госдумы Сергей Сокол. Обложка © Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе
Кандидат в губернаторы Хакасии, депутат Госдумы Сергей Сокол владеет компетенцией для управления регионом. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.
По словам эксперта, основная компетенция управления субъектом РФ кроме взаимодействия с региональными элитами и опыта управления, которого у Сокола предостаточно, — это лоббирование интересов региона на федеральном уровне.
"Сокол владеет этой компетенцией. Тому яркое подтверждение — ряд встреч на федеральном уровне в правительстве, в Администрации Президента. И потом, немаловажная история, связанная с тем, что Сокол — герой СВО. Вот буквально недавно ему был вручён орден Мужества", — напомнил Мартынов.
Собеседник Лайфа добавил, что совокупность этих факторов — герой и компетентный управленец регионального и федерального уровня — указывает на то, что именно Сокол является тем человеком, который может сделать из не самой благополучной Хакасии "крепкого середняка" на первом этапе.
"А там как пойдёт, и я предполагаю, что уже в сентябре Хакасия обретёт нового руководителя и злоключения этого региона на этом закончатся", — заключил Мартынов.
3 июля отмечается День Хакасии. Эту республику возглавляет Валентин Коновалов, который прочно обосновался на последнем месте в рейтинге глав российских регионов. Тем временем его жену на днях наказали за неповиновение полиции.