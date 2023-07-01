Жену главы Хакасии Светлану Коновалову наказали за неповиновение полиции

Всё началось с того, что сотрудник ГИБДД остановил автомобиль, за рулём которого была Коновалова, чтобы проверить документы. Однако у неё не было полиса ОСАГО. Мало того что женщина не стала сотрудничать с полицией, так ещё и начала вести себя агрессивно: она нагрубила и обматерила сотрудников. Коновалова даже пыталась связаться со знакомыми супруга, которые могли бы как-то разрешить возникшую ситуацию, но ничего не вышло. Теперь женщине грозит штраф в размере до четырёх тысяч рублей или административный арест до 15 суток.