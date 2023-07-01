Жену главы Хакасии Светлану Коновалову наказали за неповиновение полиции
Жену главы Хакасии Валентина Коновалова Светлану привлекли к административному наказанию за неповиновение требованию полицейского. Об этом пишет телеграм-канал "Силовики".
"Светлана Коновалова была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции", — говорится в сообщении.
Всё началось с того, что сотрудник ГИБДД остановил автомобиль, за рулём которого была Коновалова, чтобы проверить документы. Однако у неё не было полиса ОСАГО. Мало того что женщина не стала сотрудничать с полицией, так ещё и начала вести себя агрессивно: она нагрубила и обматерила сотрудников. Коновалова даже пыталась связаться со знакомыми супруга, которые могли бы как-то разрешить возникшую ситуацию, но ничего не вышло. Теперь женщине грозит штраф в размере до четырёх тысяч рублей или административный арест до 15 суток.
Как оказалось, это не первый случай проявления хамства со стороны жены главы Хакасии. Так, сообщается о нелестных высказываниях Коноваловой в школьном чате и попытке вымогательства бесплатной путёвки в детский лагерь для своего сына. К слову, на днях сообщалось, что сам глава Хакасии Валентин Коновалов занимает последнюю строчку в рейтинге губернаторов регионов РФ.
ТАСС / Дмитрий Рогулин