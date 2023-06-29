Глава Хакасии Коновалов вновь оказался последним в рейтинге губернаторов
Глава Хакасии Валентин Коновалов по-прежнему занимает последнюю строчку в рейтинге губернаторов российских регионов за период с мая по июнь текущего года. Об этом свидетельствуют результаты исследования центра информационных коммуникаций "Рейтинг" в рамках проекта "Национальный рейтинг".
Специалисты формируют рейтинг руководителей субъектов РФ на основании соцопросов населения и экспертов. Аналитики акцентировали внимание на том, что Коновалов по-прежнему находится на 85-м месте и он ни разу не покидал его с начала года.
Как заявил политолог Павел Салин, у нынешнего главы Хакасии нет шансов на переизбрание. По его прогнозу, в ходе предстоящих выборов руководителя региона Коновалов, вероятно, проиграет депутату Госдумы РФ Сергею Соколу.
Ранее сообщалось, что "Единая Россия" выдвинула секретаря регионального отделения, депутата Госдумы Сергея Сокола кандидатом от партии на выборах губернатора Хакасии. Сокол возглавил хакасское отделение партии в декабре 2021 года. С началом частичной мобилизации он записался добровольцем и отправился на фронт, служил в подразделении аэроразведки БАРС "Каскад". В начале апреля президент России Владимир Путин наградил Сокола орденом Мужества. По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, политик станет достойным кандидатом на выборах губернатора Хакасии.
ТАСС / Сергей Карпухин