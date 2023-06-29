Глава Хакасии Коновалов вновь оказался последним в рейтинге губернаторов

Глава Хакасии Валентин Коновалов по-прежнему занимает последнюю строчку в рейтинге губернаторов российских регионов за период с мая по июнь текущего года. Об этом свидетельствуют результаты исследования центра информационных коммуникаций "Рейтинг" в рамках проекта "Национальный рейтинг".

Специалисты формируют рейтинг руководителей субъектов РФ на основании соцопросов населения и экспертов. Аналитики акцентировали внимание на том, что Коновалов по-прежнему находится на 85-м месте и он ни разу не покидал его с начала года.