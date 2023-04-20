Турчак назвал Сокола достойным кандидатом от "Единой России" на пост губернатора Хакасии
"Единая Россия" выдвинет депутата Сергея Сокола на выборах губернатора Хакасии
Вернувшийся из зоны СВО депутат Госдумы Сергей Сокол примет участие в выборах губернатора Хакасии, которые состоятся в сентябре 2023 года. Его кандидатуру выдвинула "Единая Россия". Об этом в телеграм-канале заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он отметил, что в 2023 году в республике пройдут выборы губернатора, депутатов Верховного совета и Совета депутатов Абакана.
"На выборы губернатора Республики Хакасия "Единая Россия" выдвинет депутата Госдумы, секретаря регионального отделения партии Сергея Сокола", — написал он.
Как отметил Турчак, соответствующее решение принял штаб общественной поддержки, в котором состоят представители почти всех общественных движений республики. Он назвал Сокола достойным кандидатом с внушительным послужным списком, депутат работал как в органах исполнительной власти, так и в оборонной промышленности. Его опыт, человеческая порядочность и готовность слушать людей будут оценены жителями Хакасии, уверен Турчак. К тому же у Сокола есть понимание, что нужно делать для обеспечения достойной жизни населения республики.
"Сергей полгода по зову сердца, потому что так относится к своей Родине, своей семье, провёл на передовой", — напомнил Турчак.
Сокол в беседе с ТАСС подтвердил получение поручения от Турчака бороться за пост губернатора Хакасии.
Напомним, в октябре 2022 года Сокол записался добровольцем на СВО. При этом он подчеркнул, что верит в победу РФ, несмотря ни на какие сложности. В январе 2023-го у депутата истёк срок первого контракта, но он решил продолжить службу в зоне проведения СВО. А в начале апреля президент России Владимир Путин наградил Сокола орденом Мужества.
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