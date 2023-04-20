Турчак назвал Сокола достойным кандидатом от "Единой России" на пост губернатора Хакасии

Вернувшийся из зоны СВО депутат Госдумы Сергей Сокол примет участие в выборах губернатора Хакасии, которые состоятся в сентябре 2023 года. Его кандидатуру выдвинула "Единая Россия". Об этом в телеграм-канале заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он отметил, что в 2023 году в республике пройдут выборы губернатора, депутатов Верховного совета и Совета депутатов Абакана.

"На выборы губернатора Республики Хакасия "Единая Россия" выдвинет депутата Госдумы, секретаря регионального отделения партии Сергея Сокола", — написал он.

Как отметил Турчак, соответствующее решение принял штаб общественной поддержки, в котором состоят представители почти всех общественных движений республики. Он назвал Сокола достойным кандидатом с внушительным послужным списком, депутат работал как в органах исполнительной власти, так и в оборонной промышленности. Его опыт, человеческая порядочность и готовность слушать людей будут оценены жителями Хакасии, уверен Турчак. К тому же у Сокола есть понимание, что нужно делать для обеспечения достойной жизни населения республики.

"Сергей полгода по зову сердца, потому что так относится к своей Родине, своей семье, провёл на передовой", — напомнил Турчак.

Сокол в беседе с ТАСС подтвердил получение поручения от Турчака бороться за пост губернатора Хакасии.