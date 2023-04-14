Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий подал документы на участие в праймериз "Единой России". В общей сложности в регионе на данный момент поступило 165 заявок, отметила пресс-служба партии. Подать документы можно до 27 апреля.

"Нам предстоит завершить все интеграционные процессы. Сделать так, чтобы те, кто нуждается в социальной поддержке, могли получать её без задержек и в удобной форме, как это происходит по всей стране <...> Помимо того, перед нами стоят задачи развития региона, выполнения народной программы партии на его территории", — подчеркнул Балицкий.

По его словам, "Единая Россия" уже год помогает жителям Запорожской области. Так, работают пункты выдачи гуманитарной помощи, а волонтёры передают всё необходимое на фронт.