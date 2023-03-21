Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 17:02

Адвокат Рыбин рассказал, почему решил подать заявку на участие в праймериз "Единой России"

Подавший заявку на участие в праймериз ЕР адвокат и правозащитник Валентин Рыбин отметил, что для него "Единая Россия" — это не просто партия, а Родина. Видео с его заявлением опубликовал телеграм-канал "Главное в Херсоне и области".

Валентин Рыбин и Игорь Кастюкевич о праймериз "Единой России". Видео © Telegram / Главное в Херсоне и области

"Для меня "Единая Россия" — это не только партия, это Родина. Я родился в Хабаровске и, проживая на Украине, отстаивал интересы русскоговорящего народа, отстаивал интересы дружбы Украины и России. И я считаю, что моя прямая обязанность — помогать "Единой России" в установлении правопорядка на новых территориях и помогать интеграции регионов в российское правовое поле", — отметил он.

Рыбин подчеркнул, что решил подать заявку на участие в праймериз сразу после начала приёма документов от кандидатов. Правозащитник имеет высшее юридическое образование и сейчас работает в одном из министерств Херсонской области. По словам секретаря регионального отделения партии Игоря Кастюкевича, люди, которые приходят на праймериз, прежде всего думают о стране и выполняют свой человеческий долг.

"Единая Россия" начала выдвижение кандидатов на предварительное голосование

"Единая Россия" начала выдвижение кандидатов на предварительное голосование

Ранее Лайф писал, что волонтёр Наталья Макрушина подала заявку на участие в предварительном голосовании "Единой России". В селе Семихатки она заведует деревенским клубом и стремится создать комфортные условия для молодёжи.

Обложка ©

Telegram / Главное в Херсоне и области

Никита Осипов
  • Новости
  • Единая Россия
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров