Адвокат Рыбин рассказал, почему решил подать заявку на участие в праймериз "Единой России"

Подавший заявку на участие в праймериз ЕР адвокат и правозащитник Валентин Рыбин отметил, что для него "Единая Россия" — это не просто партия, а Родина. Видео с его заявлением опубликовал телеграм-канал "Главное в Херсоне и области".

Валентин Рыбин и Игорь Кастюкевич о праймериз "Единой России". Видео © Telegram / Главное в Херсоне и области

"Для меня "Единая Россия" — это не только партия, это Родина. Я родился в Хабаровске и, проживая на Украине, отстаивал интересы русскоговорящего народа, отстаивал интересы дружбы Украины и России. И я считаю, что моя прямая обязанность — помогать "Единой России" в установлении правопорядка на новых территориях и помогать интеграции регионов в российское правовое поле", — отметил он.

Рыбин подчеркнул, что решил подать заявку на участие в праймериз сразу после начала приёма документов от кандидатов. Правозащитник имеет высшее юридическое образование и сейчас работает в одном из министерств Херсонской области. По словам секретаря регионального отделения партии Игоря Кастюкевича, люди, которые приходят на праймериз, прежде всего думают о стране и выполняют свой человеческий долг.