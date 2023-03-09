"Единая Россия" начала выдвижение кандидатов на предварительное голосование

"Единая Россия" начала процесс выдвижения кандидатов на предварительное голосование партии, а подать заявку на участие можно до 27 апреля. Об этом сообщается на сайте партии.

"Процедура предварительного голосования впервые проходит в новых регионах. И предусматривает ряд особенностей. Например, кандидатами в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях могут быть и те, кто по объективным причинам не может закрыть счета в иностранных банках, а также осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, но предпринял для этого все возможные меры. Мы все прекрасно понимаем, что в нынешних условиях это часто невозможно сделать. При выдвижении такие кандидаты должны сообщить об имеющихся у них иностранных счетах и иностранных финансовых инструментах", — подчеркнул замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Участниками праймериз могут стать граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, не имеющие гражданства или вида на жительство иного государства, судимости, не состоящие в других партиях. Кроме того, у них не должно быть каких-либо счетов в иностранных банках. К тому же кандидатам из новых регионов, которые проживали в них до вхождения в состав РФ, необходимо предоставить копии заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины.

Регистрация избирателей будет проходить на сайте PG.ER.RU с 17 апреля по 26 мая с верификацией через портал "Госуслуги", а агитационный период продлится до 21 мая. Электронное голосование пройдёт в период с 22 по 28 мая. По всей территории РФ процедура пройдёт по первой, максимально открытой модели, когда участие в голосовании смогут принять все зарегистрированные на территории избиратели, а в приграничных районах Белгородской области — по четвёртой, которая предполагает возможность голосовать лишь по утверждённому оргкомитетом процедуры списку.