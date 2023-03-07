"Единая Россия" заявила о запуске проекта поддержки молодых учёных "Менделеевская карта"

По инициативе "Единой России" по всей стране запускается проект поддержки молодых учёных "Менделеевская карта". О его подробностях на пресс-конференции в ТАСС рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке Александр Мажуга.

По его словам, для владельцев карт предусмотрены программы лояльности. Речь идёт о научных преференциях, скидках при пользовании электронными библиотеками и посещении конференций, музеев, выставок и театров. Сюда же относятся льготы при путешествиях и занятиях спортом.

"Народная программа "Единой России" содержит раздел "Современное образование и передовая наука". Приоритет нашей партии — поддержка этих сфер. Мы считаем их основой для развития Российской Федерации в будущем, поэтому это стратегический ресурс национального развития и технологического суверенитета. Мы должны поддержать одарённую молодёжь, которая будет вовлекаться в исследования", — приводит слова Мажуги пресс-служба "Единой России".

Проект, который реализуется при поддержке Минобрнауки и Совета при Президенте России по науке и образованию, проходит в рамках десятилетия науки и технологий. "Менделеевская карта" поможет мотивировать около 200 тысяч школьников, студентов к занятиям в этой сфере. Первую такую карту планируется выдать 24 июня.

Похожий проект, но касающийся преимущественно культурной жизни россиян, был запущен в сентябре 2021 года. Тогда в стране появилась "Пушкинская карта", с помощью которой молодые люди от 14 до 22 лет могут посещать спектакли, музеи, выставки, концерты, творческие вечера за государственный счёт и расплачиваться за билеты специальной картой, на которую зачислено три тысячи рублей.