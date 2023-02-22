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Регион
Опубликовано 22 февраля 2023, 12:15
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Минпросвещения поддержало идею "Единой России" рассказывать школьникам о георгиевской ленте

В цикл внеурочных школьных занятий "Разговоры о важном" могут включить лекции об истории и значении георгиевской ленты. Эту инициативу "Единой России" уже одобрили в Министерстве просвещения РФ.

Ответ пресс-службы Министерства просвещения РФ на предложение Ольги Занко. Фото © t.me / o_zanko

Ответ пресс-службы Министерства просвещения РФ на предложение Ольги Занко. Фото © t.me / o_zanko

С предложением о таком уроке в министерство обратилась зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, глава организации "Волонтёры Победы" Ольга Занко. Первая лекция про символ воинской славы пройдёт 4 мая, накануне праздничных мероприятий в честь Дня Победы.

"Георгиевская лента — теперь один из символов воинской славы России, её статус мы закрепили законодательно. Нужно больше рассказывать её историю и значение. Ведь сегодня, в дни проведения специальной военной операции, она стала новым символом справедливости как для наших защитников, так и для жителей новых территорий. Благодарю Министерство просвещения за поддержку инициативы", — написала Занко в своём телеграм-канале.

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Кстати, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому георгиевская лента приобрела статус одного из символов воинской славы РФ и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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Ирина Фальке
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