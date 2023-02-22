Минпросвещения поддержало идею "Единой России" рассказывать школьникам о георгиевской ленте

В цикл внеурочных школьных занятий "Разговоры о важном" могут включить лекции об истории и значении георгиевской ленты. Эту инициативу "Единой России" уже одобрили в Министерстве просвещения РФ.

Ответ пресс-службы Министерства просвещения РФ на предложение Ольги Занко. Фото © t.me / o_zanko

С предложением о таком уроке в министерство обратилась зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, глава организации "Волонтёры Победы" Ольга Занко. Первая лекция про символ воинской славы пройдёт 4 мая, накануне праздничных мероприятий в честь Дня Победы.

"Георгиевская лента — теперь один из символов воинской славы России, её статус мы закрепили законодательно. Нужно больше рассказывать её историю и значение. Ведь сегодня, в дни проведения специальной военной операции, она стала новым символом справедливости как для наших защитников, так и для жителей новых территорий. Благодарю Министерство просвещения за поддержку инициативы", — написала Занко в своём телеграм-канале.