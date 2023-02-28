В "Единой России" сообщили детали проведения электронных праймериз весной 2023 года
Предварительное голосование "Единой России" по отбору кандидатов для выборов в сентябре пройдёт в электронном формате. Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на президиуме, посвящённом старту предварительного голосования.
В ЕР заметили, что речь идёт не только о "цифровизации всех операционных процессов, но и о возможности для самих избирателей контролировать чистоту процедуры с помощью использования открытых блокчейн-технологий".
"Как и в прошлом году, регистрация выборщиков будет проводиться исключительно с использованием портала "Госуслуги". Все требования к защите данных будут жёстко контролироваться", — сказал Турчак.
Так, с 3 по 7 марта состоится запуск процедуры предварительного голосования в регионах. До 27 апреля будет идти выдвижение кандидатов. Избиратели смогут зарегистрироваться с 17 апреля по 26 мая, уточнили в пресс-службе ЕР. Электронные праймериз "Единой России" будут проходить с 22 по 28 мая, напомнил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
"Электронное голосование будет проходить с 22 по 28 мая. В течение двух дней после его завершения мы подведём итоги", — сказал он.
Лайф напоминает, с 1 марта "Единая Россия" запускает процедуру праймериз перед выборами в сентябре. Голосование будет проходить исключительно в электронном формате. Подготовку других партий к выборам в 2023 году обсудили эксперты ЭИСИ.
ТАСС / РБК / Владислав Шатило