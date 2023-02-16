Эксперты ЭИСИ обсудили подготовку партий к выборам в 2023 году

Высокие рейтинги "Единой России" — уже сложившаяся конъюнктура, поэтому главная интрига на выборах в 2023 году состоит в том, кто займёт второе место. К такому выводу пришли участники круглого стола ЭИСИ, посвящённого единому дню голосования.

10 сентября 2023 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 21 субъекта Российской Федерации (20 прямых и одни — через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 16 регионах.

С "Единой Россией", по мнению экспертов, всё ясно — у партии стабильно высокий уровень поддержки благодаря личному рейтингу Владимира Путина, консолидации общества на фоне специальной военной операции, уровню социальной поддержки, активности губернаторов и ряду других факторов.

"Интрига сегодня в том, кто окажется на втором месте. Смогут ли "Новые люди" доказать избирателю, что они всё ещё новые? Какая судьба у ЛДПР? Это первая их кампания без Владимира Жириновского. Какие будут позиции у КПРФ в отношении "Справедливой России"? Продолжится ли их понижающийся тренд?" — перечислил главные вопросы директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Когда речь заходит про сегодняшние позиции ЛДПР, один из наиболее частых вопросов — останется ли уровень поддержки партии таким же, каким был при Владимире Жириновском? Сегодня партией управляет Леонид Слуцкий, которого предыдущий лидер ценил высоко. По словам зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова, Жириновский ещё на встрече с президентом после выборов в 2021 году поставил вопрос о переназначении Слуцкого на позицию председателя международного комитета. Депутат отметил, что сегодня уверенность в победе партии и её лидерских позициях — на очень высоком уровне.

Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий (слева) и новый член партии ЛДПР Виктор Бут. Фото © Агентство "Москва" / Пресс-служба ЛДПР

"Мы победим на выборах в четырёх новых субъектах, у нас будет крупнейшая фракция в каждом законодательном органе там. Мы не просто учитываем патриотическую волну, мы просто приезжаем туда, работаем. Такие фигуры, как Виктор Бут, который сегодня является нашим кадровым преимуществом. Мы чувствуем, что энергетика Владимира Жириновского с нами, она нас подпитывает. Мы находимся в центре большой политики. Мой прогноз — мы, безусловно, продолжим наращивать количество своих сторонников", — выразил убеждение Наумов.

Но уверенность в победе есть и у КПРФ. От имени партии высказался член Президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов. По его словам, коммунисты питают надежду на "серьёзный бой" на выборах в законодательные органы, а на губернаторских выборах рассчитывают на точечные победы, например в Омской области.

"Никто не знает, что будет через несколько месяцев, и я как политолог тоже не могу этого предсказать. Понятно, что доминанта — специальная военная операция, это политический консенсус. Проблема СВО для нас — это как воздух. И мы конкретными делами и жизнями членов КПРФ это доказываем", — заключил Обухов.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (в центре) и заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин (справа) во время возложения цветов к Мавзолею Ленина на Красной площади. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Тема специальной военной операции красной нитью проходит через предвыборные программы всех политических сил. Позиция партии "Справедливая Россия — за правду", по словам заместителя руководителя фракции в Госдуме Дмитрия Гусева, следующая: в новых регионах выборы следует проводить только по партийным спискам, а дистанционное электронное голосование должно быть максимально открытым и прозрачным.

"Наш лидер Сергей Миронов предложил президенту сделать 2024 год "Годом многодетной семьи". Наша партия, как и остальные, занимается гуманитарной помощью. Также мы предложили отменить пенсионную реформу в новых регионах, увеличить стипендию студентам, ввести единый стандарт мобилизованных", — перечислил он.

Говоря о позициях партий, эксперты задались вопросом о самой молодой партии в парламенте — смогут ли "Новые люди" отразить и сегодня свою новизну? Зампредседателя Госдумы, первый заместитель руководителя фракции "Новых людей" Владислав Даванков убеждён, что смогут.

"Практически все наши кандидаты — новые люди в политике. Актуальность на обновление никуда не ушла, мы видим, как в некоторых регионах некоторые депутаты по полгода не появляются на заседаниях. Вот им мы, "Новые люди", готовы помочь. Ситуация всегда динамична, рейтинги меняются", — отметил он.

Фото © Агентство "Москва"

Ну а что же эксперты? Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко остановился на теме партийной консолидации. Он считает важным, что за этим единством у партий сохраняются и различия, например в партийных образах.

"У КПРФ — разрыв между архетипами "бунтаря" и "простака". Проблема ЛДПР — неспособность партии стилистически воспроизводить образ, который был при Жириновском. Теперь же это образ "простака-лоялиста". "Справедливая Россия" не может понять, они к "умным" или к "красивым". "Единая Россия" — это образ заботливого воина, наступательного, динамичного, добивающегося результата и в то же время демонстрирующего заботу. "Новые люди" вошли в Госдуму в образе искателя, сейчас идёт трансформация партии в образ творца", — развил свою мысль политолог.