В Херсонской области правозащитник и волонтёр подали заявки на участие в праймериз ЕР

В Херсонской области правозащитник Валентин Рыбин и волонтёр Наталья Макрушина подали заявки на участие в предварительном голосовании "Единой России", сообщает пресс-служба политсилы.

"Ежедневно получаем много звонков по вступлению в "Единую Россию" и участию в предварительном голосовании. Раньше видели, что жители по объективным причинам опасаются участвовать в подобных "открытых" процессах. Теперь есть запрос на личный вклад в развитие Херсонской области и налаживании мирной жизни" — отметил председатель оргкомитета, секретарь Херсонского отделения ЕР Игорь Кастюкевич.

Первой необходимые документы в оргкомитет подала Наталья Макрушина. В селе Семихатки она заведует деревенским клубом и стремится создать комфортные условия для молодёжи, чтобы им не приходилось покидать свои дома. Что касается юриста Валентина Рыбина, то он с 2014 года помогает тем, кто подвергся преследованию киевского режима, в том числе сотрудникам подразделения "Беркут".