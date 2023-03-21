Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 12:47

В Херсонской области правозащитник и волонтёр подали заявки на участие в праймериз ЕР

<p>Правозащитник Рыбин (слева), волонтёр Макрушина и секретарь Херсонского отделения ЕР Кастюкевич. Обложка © <a href="https://er.ru/activity/news/pervye-kandidaty-predvaritelnogo-golosovaniya-edinoj-rossii-v-hersonskoj-oblasti-podali-zayavki-na-uchastie-v-procedure" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>"Единой России"</p>

Правозащитник Рыбин (слева), волонтёр Макрушина и секретарь Херсонского отделения ЕР Кастюкевич. Обложка © Сайт "Единой России"

В Херсонской области правозащитник Валентин Рыбин и волонтёр Наталья Макрушина подали заявки на участие в предварительном голосовании "Единой России", сообщает пресс-служба политсилы.

"Ежедневно получаем много звонков по вступлению в "Единую Россию" и участию в предварительном голосовании. Раньше видели, что жители по объективным причинам опасаются участвовать в подобных "открытых" процессах. Теперь есть запрос на личный вклад в развитие Херсонской области и налаживании мирной жизни" — отметил председатель оргкомитета, секретарь Херсонского отделения ЕР Игорь Кастюкевич.

Первой необходимые документы в оргкомитет подала Наталья Макрушина. В селе Семихатки она заведует деревенским клубом и стремится создать комфортные условия для молодёжи, чтобы им не приходилось покидать свои дома. Что касается юриста Валентина Рыбина, то он с 2014 года помогает тем, кто подвергся преследованию киевского режима, в том числе сотрудникам подразделения "Беркут".

Сенатор Лантратова: "Единая Россия" будет содействовать подготовке женщин-кандидатов к выборам

Сенатор Лантратова: "Единая Россия" будет содействовать подготовке женщин-кандидатов к выборам

Как уже сообщал Лайф, "Единая Россия" начала процесс выдвижения кандидатов на предварительное голосование партии, подать заявку на участие можно до 27 апреля.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Единая Россия
  • Политика России
  • Политика
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров