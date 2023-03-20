Сенатор Лантратова: "Единая Россия" будет содействовать подготовке женщин-кандидатов к выборам
Общественный проект "Женское движение Единой России" будет помогать в подготовке к выборам кандидатам – представительницам прекрасного пола и оказывать всяческую поддержку в процессе. Об этом заявила председатель проекта, сенатор Дарья Лантратова.
"Наш проект позволит раскрыться ярким, инициативным женщинам, которым доверяют и к которым прислушиваются. "Единая Россия" и женское движение будут оказывать им всестороннюю поддержку: административную, методологическую, информационную и другую", — заявила Лантратова, слова которой приводит пресс-служба партии "Единая Россия".
Ранее Лайф сообщал, что "Единая Россия" начала процесс выдвижения кандидатов на предварительное голосование партии, а подать заявку на участие можно до 27 апреля.
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