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20 марта, 08:42

Сенатор Лантратова: "Единая Россия" будет содействовать подготовке женщин-кандидатов к выборам

Общественный проект "Женское движение Единой России" будет помогать в подготовке к выборам кандидатам – представительницам прекрасного пола и оказывать всяческую поддержку в процессе. Об этом заявила председатель проекта, сенатор Дарья Лантратова.

"Наш проект позволит раскрыться ярким, инициативным женщинам, которым доверяют и к которым прислушиваются. "Единая Россия" и женское движение будут оказывать им всестороннюю поддержку: административную, методологическую, информационную и другую", — заявила Лантратова, слова которой приводит пресс-служба партии "Единая Россия".

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Ранее Лайф сообщал, что "Единая Россия" начала процесс выдвижения кандидатов на предварительное голосование партии, а подать заявку на участие можно до 27 апреля.

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Артур Белкин
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