"Единая Россия" запустила кадровый проект "Политстарт", в котором смогут принять участие кандидаты, официально зарегистрированные на предварительном голосовании партии, и политтехнологи, планирующие работать в региональных избирательных штабах. Об этом сообщила пресс-служба ЕР.

"Мы ждём в проекте активных и ярких людей, которые на деле хотят приносить пользу людям. Особое внимание уделим привлечению новых лидеров, которые уже проявили себя в различных сферах, в том числе в зоне СВО или в гуманитарной миссии в Донбассе", — заявил замруководителя ЦИК "Единой России", директор Высшей партийной школы Роман Романов.

Речь идёт об участниках и ветеранах боевых действий, волонтёрах, добровольцах-медиках, работающих в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях, а также госпиталях, ПВР, о меценатах и благотворителях, помогающих ВС РФ и семьям военных, военкорах и журналистах. По словам Романова, "Единая Россия" намерена оказывать поддержку всем членам "Политстарта", чтобы обновить депутатский корпус лидерами, пользующимися доверием у людей.

В проекте и предварительном голосовании примут участие и члены "Женского движения Единой России", сообщила замсекретаря генсовета партии Дарья Лантратова. По её словам, в движении работают активные и неравнодушные люди по всей стране, они помогают бойцам на передовой, семьям военных и детям. Поэтому "Политстарт" — хороший шанс для женщин проявить себя в политике, они смогут принести пользу России уже в качестве кандидатов на выборах, подчеркнула Лантратова.

В качестве наставников проекта выступят известные политтехнологи и политконсультанты Дмитрий Орлов, Евгений Минченко, Алексей Куртов, представители руководства партии, депутаты Госдумы и сенаторы, губернаторы и региональные депутаты. В апреле начнётся онлайн-обучение всех участников. Затем для победителей предварительного голосования запланирован образовательный модуль на федеральной площадке ВПШ в Москве.