Единоросс-доброволец СВО награждён орденом Мужества
Путин наградил орденом Мужества депутата Госдумы Сергея Сокола, участвующего в СВО
Фото © VK / Сергей Сокол
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества депутата Госдумы от "Единой России" Сергея Сокола, который сейчас принимает участие в специальной военной операции на Украине. Соотвествующий указ главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.
Документ гласит, что парламентарий удостоен награды "за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач". В январе 2023 года у Сокола истёк срок первого контракта, но он решил продолжить службу в зоне проведения СВО.
К слову, добровольцами на линию фронта отправились и другие депутаты — Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов, Олег Голиков, Олег Колесников, Евгений Первышов, Александр Бородай, Виталий Милонов и Бадма Башанкаев. Также в прошлом году мэр Читы Александр Сапожников решил уйти в отставку, чтобы отправиться в зону СВО.