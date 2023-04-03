Единоросс-доброволец СВО награждён орденом Мужества

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества депутата Госдумы от "Единой России" Сергея Сокола, который сейчас принимает участие в специальной военной операции на Украине. Соотвествующий указ главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.

Документ гласит, что парламентарий удостоен награды "за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач". В январе 2023 года у Сокола истёк срок первого контракта, но он решил продолжить службу в зоне проведения СВО.