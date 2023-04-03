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3 апреля, 12:59

Единоросс-доброволец СВО награждён орденом Мужества

Путин наградил орденом Мужества депутата Госдумы Сергея Сокола, участвующего в СВО

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/s.sokol19" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Сокол</a></p>

Фото © VK / Сергей Сокол

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества депутата Госдумы от "Единой России" Сергея Сокола, который сейчас принимает участие в специальной военной операции на Украине. Соотвествующий указ главы государства опубликован на официальном сайте Кремля.

Документ гласит, что парламентарий удостоен награды "за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач". В январе 2023 года у Сокола истёк срок первого контракта, но он решил продолжить службу в зоне проведения СВО.

Мэр Воркуты решил уйти служить по контракту в зону СВО

Мэр Воркуты решил уйти служить по контракту в зону СВО

К слову, добровольцами на линию фронта отправились и другие депутаты — Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов, Олег Голиков, Олег Колесников, Евгений Первышов, Александр Бородай, Виталий Милонов и Бадма Башанкаев. Также в прошлом году мэр Читы Александр Сапожников решил уйти в отставку, чтобы отправиться в зону СВО.

Андрей Бражников
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