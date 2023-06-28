Жителям новых регионов разрешили проголосовать на выборах из любой точки России

Избиратели вправе отдать голоса за кандидатов в депутаты законодательных собраний ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 81 российском регионе независимо от места регистрации. Об этом рассказали в Центризбиркоме, отметив, что такие участки являются экстерриториальными.

Всего будет создано 328 подобных участков. Решение об их формировании должно быть принято не позднее чем за 30 дней до дня голосования, если точнее — до 10 августа. Участковая комиссия создаётся за 15 дней, в некоторых случаях по срокам могут быть сделаны исключения. Списки голосующих составляются на основе заявлений граждан.

"Как формируется список избирателей экстерриториальной УИК? На основании письменного заявления или устного обращения гражданина, имеющего активное избирательное право на соответствующих выборах", — уточнили в ЦИК.