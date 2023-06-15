ЦИК назначила выборы в четырёх новых регионах РФ на 10 сентября
Центральная избирательная комиссия после консультаций с Минобороны и ФСБ сочла возможным проведение голосования в четырёх новых регионах России. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Комиссия назначила выборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований в этих субъектах на 10 сентября.
Решение принято членами ЦИК единогласно и будет направлено президенту РФ Владимиру Путину.
"Была проделана огромная работа по созданию системы избирательных комиссий в регионах, [работа] была проделана всей ЦИК, но в первую очередь её председателем [Эллой Памфиловой] совместно со всеми органами представительной власти. Создать эту систему с нуля — это подвиг. И на сегодня это формирование почти завершилось", — рассказал на заседании зампред ЦИК Николай Булаев.
Напомним, в единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В 25 регионах РФ также будут избираться губернаторы, среди них Херсонская и Запорожская, Самарская, Орловская и Нижегородская области, Красноярский, Алтайский и Приморский края, а также республики Хакасия и Саха.
ТАСС / Владимир Смирнов