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15 июня, 10:40

ЦИК назначила выборы в четырёх новых регионах РФ на 10 сентября

Центральная избирательная комиссия после консультаций с Минобороны и ФСБ сочла возможным проведение голосования в четырёх новых регионах России. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Комиссия назначила выборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований в этих субъектах на 10 сентября.

Решение принято членами ЦИК единогласно и будет направлено президенту РФ Владимиру Путину.

"Была проделана огромная работа по созданию системы избирательных комиссий в регионах, [работа] была проделана всей ЦИК, но в первую очередь её председателем [Эллой Памфиловой] совместно со всеми органами представительной власти. Создать эту систему с нуля — это подвиг. И на сегодня это формирование почти завершилось", — рассказал на заседании зампред ЦИК Николай Булаев.

Памфилова: В ЦИК знают, какая идёт подготовка к дискредитации выборов

Памфилова: В ЦИК знают, какая идёт подготовка к дискредитации выборов

Напомним, в единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В 25 регионах РФ также будут избираться губернаторы, среди них Херсонская и Запорожская, Самарская, Орловская и Нижегородская области, Красноярский, Алтайский и Приморский края, а также республики Хакасия и Саха.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Александра Вишнякова
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