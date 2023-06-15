ЦИК назначила выборы в четырёх новых регионах РФ на 10 сентября

Центральная избирательная комиссия после консультаций с Минобороны и ФСБ сочла возможным проведение голосования в четырёх новых регионах России. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Комиссия назначила выборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований в этих субъектах на 10 сентября.

Решение принято членами ЦИК единогласно и будет направлено президенту РФ Владимиру Путину.

"Была проделана огромная работа по созданию системы избирательных комиссий в регионах, [работа] была проделана всей ЦИК, но в первую очередь её председателем [Эллой Памфиловой] совместно со всеми органами представительной власти. Создать эту систему с нуля — это подвиг. И на сегодня это формирование почти завершилось", — рассказал на заседании зампред ЦИК Николай Булаев.