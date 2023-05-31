Памфилова: В ЦИК знают, какая идёт подготовка к дискредитации выборов

Сотрудники Центризбиркома России знают, какая сейчас идёт подготовка к дискредитации выборов в стране, особенно президентских. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"И вы на своём информационном фронте, мы на своём электоральном фронте, поскольку мы уже сейчас ощущаем и знаем, какая идёт тоже подготовка к тому, чтобы снести наши выборы и дискредитировать, особенно президентские", — сказала она.

Памфилова подчеркнула, что важно работать на опережение, разбивать в пух и прах и на электоральном фронте, и с помощью информации, как поступают враги России.

Что касается этого года, выборы в нашей стране будут проводиться в единый день голосования 10 сентября. Выборы президента же состоятся в следующем году.