Путин подписал закон, разрешающий проводить выборы при военном положении

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому разрешаются выборы на территориях с военным положением после консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с Минобороны и ФСБ. Текст документа уже опубликован.

До этого референдумы и выборы запрещались, если в регионе действовало военное положение. Сейчас голосование возможно при условии, что решение принято ЦИК после согласования с указанными выше ведомствами. При этом выборы могут быть проведены как на всей обозначенной территории, так и на какой-то её части.

Закон также уточняет меры, применяемые в регионе с военным положением. Ранее задержание граждан могло производиться по основаниям, установленным федеральным законодательством. Сейчас такая мера будет применяться и "в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение".