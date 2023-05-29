Путин подписал закон, разрешающий проводить выборы при военном положении
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому разрешаются выборы на территориях с военным положением после консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с Минобороны и ФСБ. Текст документа уже опубликован.
До этого референдумы и выборы запрещались, если в регионе действовало военное положение. Сейчас голосование возможно при условии, что решение принято ЦИК после согласования с указанными выше ведомствами. При этом выборы могут быть проведены как на всей обозначенной территории, так и на какой-то её части.
Закон также уточняет меры, применяемые в регионе с военным положением. Ранее задержание граждан могло производиться по основаниям, установленным федеральным законодательством. Сейчас такая мера будет применяться и "в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение".
Ещё перечень дополнен пунктом о "принудительном и контролируемом перемещении граждан с территории, на которой введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено". А также исключается норма о том, что машины могут задерживаться "по основаниям, установленным федеральным законом".
Также Путин подписал закон о денонсации РФ Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). К слову, в 2015 году Москва приостановила своё участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ. После того Россия продолжала оставаться в договоре только юридически.