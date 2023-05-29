Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

ДОВСЕ был подписан в 1990 году, спустя семь лет его адаптировали. При этом члены НАТО не ратифицировали новую версию договора и продолжили придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы вооружений из расчёта баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора (ОВД). В результате Москва в 2007 году наложила мораторий на исполнение условий соглашения. А в 2015 году РФ приостановила своё участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ. После того Россия продолжала оставаться в договоре только юридически.