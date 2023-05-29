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29 мая, 09:01

Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации РФ Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году, спустя семь лет его адаптировали. При этом члены НАТО не ратифицировали новую версию договора и продолжили придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы вооружений из расчёта баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора (ОВД). В результате Москва в 2007 году наложила мораторий на исполнение условий соглашения. А в 2015 году РФ приостановила своё участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ. После того Россия продолжала оставаться в договоре только юридически.

Рябков заявил о противоречии ДОВСЕ интересам безопасности России

Рябков заявил о противоречии ДОВСЕ интересам безопасности России

Напомним, что Совет Федерации одобрил закон о денонсации ДОВСЕ 24 мая. Госдума приняла его 16 мая.

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ТАСС / Татьяна Барыбина

Никита Никонов
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