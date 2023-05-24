Регион

Уведомления отключены

24 мая, 10:36

Совет Федерации одобрил закон о денонсации ДОВСЕ

Совет Федерации РФ одобрил закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

В сопроводительных документах говорится, что Россия вынуждена предпринимать все необходимые меры для защиты своей национальной безопасности и национальных интересов в условиях беспрецедентного наращивания сил НАТО.

Медведев после денонсации ДОВСЕ припомнил Макрону слова о "поражении" России

Медведев после денонсации ДОВСЕ припомнил Макрону слова о "поражении" России

О том, что Россия намерена денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе, стало известно 10 мая. 16 мая Госдума приняла соответствующий закон.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств – участников НАТО и шести государств – участников ОВД. Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года. Весной 2015-го Москва вышла из договора и заявила, что не намерена восстанавливать своё участие в нём.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Законы

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров