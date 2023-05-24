Совет Федерации одобрил закон о денонсации ДОВСЕ

В сопроводительных документах говорится, что Россия вынуждена предпринимать все необходимые меры для защиты своей национальной безопасности и национальных интересов в условиях беспрецедентного наращивания сил НАТО.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями шестнадцати государств – участников НАТО и шести государств – участников ОВД. Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года. Весной 2015-го Москва вышла из договора и заявила, что не намерена восстанавливать своё участие в нём.