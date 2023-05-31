Глава Якутии Николаев заявил о намерении вновь принять участие в выборах

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев объявил о намерении участвовать в выборах на пост руководителя республики. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Я спросил у президента его отношение к моему желанию участвовать в выборах. Президент поддержал это желание, пожелал удачи, похвалил за результаты пятилетней деятельности и пожелал, чтобы в последующем результаты были такие же хорошие", — сообщил Николаев.