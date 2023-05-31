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31 мая, 03:41

Глава Якутии Николаев заявил о намерении вновь принять участие в выборах

Глава Якутии Айсен Николаев заявил о желании баллотироваться на второй срок

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев объявил о намерении участвовать в выборах на пост руководителя республики. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Я спросил у президента его отношение к моему желанию участвовать в выборах. Президент поддержал это желание, пожелал удачи, похвалил за результаты пятилетней деятельности и пожелал, чтобы в последующем результаты были такие же хорошие", — сообщил Николаев.

Песков подтвердил, что Путин поддержал выдвижение Николаева на пост главы Якутии

Песков подтвердил, что Путин поддержал выдвижение Николаева на пост главы Якутии

Напомним, в понедельник, 29 мая, Владимир Путин провёл встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. Президент особенно остановил внимание на росте продолжительности жизни в регионе: впервые в истории этот показатель превысил средний по стране. Таким образом, республика занимает седьмое место по рождаемости в РФ и первое — на Дальнем Востоке.

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Kremlin

Анатолий Симоненко
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