Глава Якутии Николаев заявил о намерении вновь принять участие в выборах
Глава Якутии Айсен Николаев заявил о желании баллотироваться на второй срок
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев объявил о намерении участвовать в выборах на пост руководителя республики. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
"Я спросил у президента его отношение к моему желанию участвовать в выборах. Президент поддержал это желание, пожелал удачи, похвалил за результаты пятилетней деятельности и пожелал, чтобы в последующем результаты были такие же хорошие", — сообщил Николаев.
Напомним, в понедельник, 29 мая, Владимир Путин провёл встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. Президент особенно остановил внимание на росте продолжительности жизни в регионе: впервые в истории этот показатель превысил средний по стране. Таким образом, республика занимает седьмое место по рождаемости в РФ и первое — на Дальнем Востоке.