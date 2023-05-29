Песков подтвердил, что Путин поддержал выдвижение Николаева на пост главы Якутии

Президент России Владимир Путин во время сегодняшней встречи с действующим главой Якутии Айсеном Николаевым поддержал его выдвижение на выборы руководителя региона в сентябре. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Эксперт назвала сферу, в которой Якутия за 7 лет сделала скачок с 44-го места на 7-е

Напомним, в понедельник, 29 мая, Владимир Путин провёл встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. Президент особенно остановил внимание на росте продолжительности жизни в регионе: впервые в истории этот показатель превысил средний по стране. Таким образом, республика занимает седьмое место по рождаемости в РФ и первое — на Дальнем Востоке.