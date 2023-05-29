Эксперт назвала сферу, в которой Якутия за 7 лет сделала скачок с 44-го места на 7-е

Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Республики Саха (Якутия) ещё раз подтверждает успешность работы Айсена Николаева. Об этом заявила генеральный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин, выделив одно из главных достижений региона.

По словам собеседницы Лайфа, это рост средней продолжительности жизни. Якутия уже стала лидером по данному показателю на Дальнем Востоке, а в целом по РФ регион занимает 7-е место. Линдигрин напомнила, что в 2016 году республика была на 44-й позиции в общенациональном рейтинге.

"Этот очень важный показатель включает в себя результат работы по многим совершенно разным направлениям. Это и социальная защита, и рынок труда, и здравоохранение, и состояние окружающей среды. Всё это и многое другое так или иначе влияет на жизнь и здоровье жителей. И то, что продолжительность жизни ощутимо растёт, говорит об улучшении ситуации в регионе", — отметила эксперт.

Она добавила, что встреча с президентом ещё раз подтверждает успешность работы Айсена Николаева, а также говорит о поддержке, которую Путин оказывает действующему губернатору.