Путин подписал закон об особенностях проведения выборов в новых регионах РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому устанавливаются особенности проведения голосования в четырёх новых регионах. Текст нормативного акта опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идёт о проведении выборов в органы госвласти и в органы местного самоуправления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Так, прописана возможность создавать избирательные участки за пределами указанных субъектов, а граждане вправе предъявлять членам комиссии не только паспорт, но и другие заменяющие его документы.

Кандидат на выборах может баллотироваться даже при наличии счетов, вкладов, активов за пределами России, если их невозможно закрыть или продать по независящим от него обстоятельствам. Однако он обязан уведомить об этом избирательную комиссию.