Путин провёл встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым

Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. Об этом сообщается на сайте Кремля. Лидер РФ позитивно оценил темпы развития Якутии и поручил обратить внимание на рынок труда.

Глава Якутии доложил Путину о тысячах новых рабочих мест. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Вы знаете, я, конечно, знаком со всеми этими положительными тенденциями: они есть и в промышленности, и даже в сельском хозяйстве, в стройке. Но что особенно радует — у вас выше, чем в среднем по стране, и вообще в целом хорошие показатели естественного прироста населения и роста численности постоянного населения", — сказал Путин в начале встречи.

В ходе разговора Николаев доложил главе государства о положении дел в регионе и результатах работы в период пандемии коронавируса. Он отметил, что впервые в истории средняя продолжительность жизни в Якутии превысила среднюю по стране.

"У нас всегда на Дальнем Востоке и в Якутии в частности, было всё-таки ниже, в том числе из-за природно-климатических условий, из-за тяжёлых условий жизни, а за 2022 год у нас — 72,9 [года]", — рассказал глава региона.

Николаев добавил, что на сегодняшний день республика занимает седьмое место по рождаемости по стране и первое — на Дальнем Востоке, а также подчеркнул, что люди наконец перестали уезжать из региона. По его словам, местные власти вводят множество мер для поддержки семей, например, в прошлом году по образцу материнского капитала сделали капитал в 100 тысяч рублей всем новорождённым. Николаев указал, что благодаря президенту в последние годы область сделала большой шаг вперёд. В ответ глава государства призвал не останавливаться и обратить внимание на рынок труда.

"Я посмотрел, у вас очень хорошие инвестиционные программы, многие компании готовы вкладывать и вкладывают уже. Это, думаю, будет менять ситуацию с безработицей в лучшую сторону", — сказал Путин.