Дегтярёв подарил Путину модель багги "Ерофей" и шеврон регионального батальона

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Руководитель региона рассказал главе государства о старте в крае производства багги "Ерофей" для нужд СВО и подарил модель транспортного средства.

Дегтярёв подарил Путину модель багги "Ерофей" и шеврон именного батальона. Видео © LIFE

"Наладили производство тактического вездехода — багги "Ерофей". Я вам модель принёс — это подарок от наших ребят. Это наша отечественная разработка. Хотел вам презентовать", — сказал Дегтярёв.