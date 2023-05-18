Дегтярёв подарил Путину модель багги "Ерофей" и шеврон регионального батальона
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Руководитель региона рассказал главе государства о старте в крае производства багги "Ерофей" для нужд СВО и подарил модель транспортного средства.
Дегтярёв подарил Путину модель багги "Ерофей" и шеврон именного батальона. Видео © LIFE
"Наладили производство тактического вездехода — багги "Ерофей". Я вам модель принёс — это подарок от наших ребят. Это наша отечественная разработка. Хотел вам презентовать", — сказал Дегтярёв.
Также Дегтярёв вручил Путину шеврон именного батальона "Генерал Корф" с цитатой российского лидера. Во время встречи глава Хабаровского края также рассказал, что в регионе для нужд спецоперации наладили выпуск спальных мешков и палаток из материалов российского, белорусского производства или из других дружественных стран.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что аграрии, работающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, должны получать всю необходимую им помощь.
LIFE