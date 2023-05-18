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18 мая, 10:09

Путин поручил поддержать аграриев в новых регионах России

Аграрии, работающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, должны получать всю необходимую им помощь, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании о ходе весенних полевых работ.

Путин проводит совещание, посвящённое ходу весенних полевых работ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Сегодня проанализируем, как продвигается работа и в целом по стране, и в отдельных регионах, и детально посмотрим, какая дополнительная поддержка требуется нашим сельхозпроизводителям, в том числе и в новых субъектах Федерации — в Донбассе и в Новороссии", — сказал президент в начале заседания.

Он подчеркнул, что новые субъекты должны получать необходимую поддержку, включая льготное кредитование и авансирование в сельском хозяйстве. Глава государства обратил внимание, что недавно уже обсуждалась возможность снижения цен на продукты и товары первой необходимости на территории этих регионов.

Путин высказался о восстановлении нормальной жизни в новых регионах России

Путин высказался о восстановлении нормальной жизни в новых регионах России

Ранее Лайф писал, что Путин поручил внимательно и системно вести работу по интеграции новых регионов. Глава государства подчеркнул, что предстоит принять все необходимые меры ради защиты свободного и однозначного выбора граждан вернуться в Россию.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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