Путин поручил поддержать аграриев в новых регионах России

Аграрии, работающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, должны получать всю необходимую им помощь, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании о ходе весенних полевых работ.

Путин проводит совещание, посвящённое ходу весенних полевых работ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Сегодня проанализируем, как продвигается работа и в целом по стране, и в отдельных регионах, и детально посмотрим, какая дополнительная поддержка требуется нашим сельхозпроизводителям, в том числе и в новых субъектах Федерации — в Донбассе и в Новороссии", — сказал президент в начале заседания.

Он подчеркнул, что новые субъекты должны получать необходимую поддержку, включая льготное кредитование и авансирование в сельском хозяйстве. Глава государства обратил внимание, что недавно уже обсуждалась возможность снижения цен на продукты и товары первой необходимости на территории этих регионов.