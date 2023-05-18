Дегтярёв показал Путину материал, из которого сделаны палатки и спальники участников СВО
Путин провёл совещание с главой Хабаровского края Дегтярёвым
Президент России Владимир Путин провёл совещание с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. В ходе встречи глава российского региона показал материал, из которого сделаны палатки и спальные мешки, в которых спят и отдыхают военные в зоне СВО.
Дегтярёв показывает Путину материал, из которого сделаны палатки и спальные мешки. Видео © LIFE
"Если вы позволите показать вам материалы. Вот как раз из этого материала сделаны у нас палатки, а вот так выглядят наши спальные мешки. Сейчас ребята в них отдыхают [в зоне СВО]", — сказал политик.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал готовность техники и вооружения, направляемых в зону СВО. Вместе с тем он заслушал доклады командующих группировками по текущей обстановке и планы дальнейших действий.