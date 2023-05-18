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18 мая, 12:02

Дегтярёв показал Путину материал, из которого сделаны палатки и спальники участников СВО

Путин провёл совещание с главой Хабаровского края Дегтярёвым

Президент России Владимир Путин провёл совещание с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. В ходе встречи глава российского региона показал материал, из которого сделаны палатки и спальные мешки, в которых спят и отдыхают военные в зоне СВО.

Дегтярёв показывает Путину материал, из которого сделаны палатки и спальные мешки. Видео © LIFE

"Если вы позволите показать вам материалы. Вот как раз из этого материала сделаны у нас палатки, а вот так выглядят наши спальные мешки. Сейчас ребята в них отдыхают [в зоне СВО]", — сказал политик.

Турчак: Четвёртый доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен Путину

Турчак: Четвёртый доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен Путину

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал готовность техники и вооружения, направляемых в зону СВО. Вместе с тем он заслушал доклады командующих группировками по текущей обстановке и планы дальнейших действий.

Обложка ©

Kremlin.ru

Светлана Оперук
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