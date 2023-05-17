Турчак: Четвёртый доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен Путину
Четвёртый доклад рабочей группы по вопросам спецоперации направлен президенту России Владимиру Путину, сообщил в своём телеграм-канале секретарь генсовета "Единой России" и глава группы Андрей Турчак. В нём отражены меры поддержки, которые предлагается внести в единый стандарт.
Турчак отметил, что документ сформирован на основании региональной практики и наиболее востребованных видов помощи. В частности, в единый стандарт вошло предоставление участникам спецоперации льгот по уплате транспортного налога, льготы их семьям на оплату жилого помещения и ЖКУ, а также освобождение от платы за детские сады для детей, в том числе погибших участников.
Ранее Андрей Турчак предложил внедрить социальный паспорт участника СВО, эксперимент с которым успешно зарекомендовал себя в ряде российских регионов. Документ позволит поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи и будет содержать информацию о ней.
ТАСС / Михаил Климентьев