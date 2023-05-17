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Регион
Опубликовано 17 мая 2023, 14:59
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Турчак: Четвёртый доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен Путину

Четвёртый доклад рабочей группы по вопросам спецоперации направлен президенту России Владимиру Путину, сообщил в своём телеграм-канале секретарь генсовета "Единой России" и глава группы Андрей Турчак. В нём отражены меры поддержки, которые предлагается внести в единый стандарт.

Турчак отметил, что документ сформирован на основании региональной практики и наиболее востребованных видов помощи. В частности, в единый стандарт вошло предоставление участникам спецоперации льгот по уплате транспортного налога, льготы их семьям на оплату жилого помещения и ЖКУ, а также освобождение от платы за детские сады для детей, в том числе погибших участников.

Турчак предложил Путину снять ограничения по военной ипотеке для участников СВО
Турчак предложил Путину снять ограничения по военной ипотеке для участников СВО

Ранее Андрей Турчак предложил внедрить социальный паспорт участника СВО, эксперимент с которым успешно зарекомендовал себя в ряде российских регионов. Документ позволит поддерживать в актуальном состоянии информацию о потребностях семьи и будет содержать информацию о ней.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Матвей Константинов
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