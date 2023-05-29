Раскрыто содержание тайной записки Путина, переданной Токаеву на заседании ВЕЭС

Президент РФ Владимир Путин передал коллеге из Казахстана Касым-Жомарту Токаеву записку про железнодорожные тарифы во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом рассказал пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

Президент РФ Владимир Путин передал коллеге из Казахстана Касым-Жомарту Токаеву записку. Видео © t.me / Зарубин

Ранее журналисты заметили, как Путин передал Токаеву записку прямо во время заседания. Президент Казахстана раскрыл её, прочитал и утвердительно кивнул российскому коллеге, после чего написал свою записку и отдал её членам казахстанской делегации.

"В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахстанских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам", — пояснил Желдибай.

По его словам, Правительство РФ полагает, что товары с пунктом назначения в Казахстане могут облагаться льготными тарифами, а транзитная продукция — только экспортными. После разъяснительной записки Путина Токаев написал своей делегации, чтобы те продолжили переговоры с российской стороной по данному вопросу, руководствуясь принципами создания ЕАЭС.