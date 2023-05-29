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29 мая, 11:20

Раскрыто содержание тайной записки Путина, переданной Токаеву на заседании ВЕЭС

Пресс-секретарь главы Казахстана сказал, что записка Путина была о ж/д тарифах

Президент РФ Владимир Путин передал коллеге из Казахстана Касым-Жомарту Токаеву записку про железнодорожные тарифы во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом рассказал пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

Президент РФ Владимир Путин передал коллеге из Казахстана Касым-Жомарту Токаеву записку. Видео © t.me / Зарубин

Ранее журналисты заметили, как Путин передал Токаеву записку прямо во время заседания. Президент Казахстана раскрыл её, прочитал и утвердительно кивнул российскому коллеге, после чего написал свою записку и отдал её членам казахстанской делегации.

"В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахстанских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам", пояснил Желдибай.

По его словам, Правительство РФ полагает, что товары с пунктом назначения в Казахстане могут облагаться льготными тарифами, а транзитная продукция — только экспортными. После разъяснительной записки Путина Токаев написал своей делегации, чтобы те продолжили переговоры с российской стороной по данному вопросу, руководствуясь принципами создания ЕАЭС.

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Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что у его страны нет оснований для вступления в Союзное государство, поскольку есть Евразийский экономический союз. Так он прокомментировал предложение белорусского лидера Александра Лукашенко присоединиться к объединению.

Обложка ©

t.me / Зарубин

Татьяна Миссуми
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