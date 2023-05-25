Путин по итогам саммита в Москве подписал с коллегами по ЕАЭС 13 документов

Российский лидер Владимир Путин и участники заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве по итогам встречи подписали 13 документов. Это следует из перечня, который размещён на сайте Кремля.

В числе этих документов распоряжения о планах либерализации по некоторым секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза, о результатах мониторинга исполнения положений, которые предусмотрены правилами регулирования совместной торговли.

Кроме того, был подписан протокол с изменениями в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в плане оказания финансовой поддержки при осуществлении совместных проектов в сферах промышленности. Среди документов также распоряжение о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета.