Путин призвал создать комфортные условия для передвижения людей в странах ЕАЭС

На пространстве стран ЕАЭС нужно обеспечить свободу передвижения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

По мнению российского лидера, такая мера необходима для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, когда приезжают в другие государства объединения.

Путин отметил, что лидеры стран ЕАЭС будут стремиться к одинаково высокому уровню развития в рамках объединения. Он считает, что комфортных условий можно добиться благодаря поддержке внутри ЕАЭС реальной свободы передвижения услуг, человеческого капитала и финансов.

"Надо сделать так, чтобы граждане всех пяти стран, приезжая в другое государство союза работать, учиться или вести бизнес, чувствовали себя комфортно как дома", — сказал президент РФ.