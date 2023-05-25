Регион

Уведомления отключены

25 мая, 13:04

Путин призвал создать комфортные условия для передвижения людей в странах ЕАЭС

На пространстве стран ЕАЭС нужно обеспечить свободу передвижения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

По мнению российского лидера, такая мера необходима для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, когда приезжают в другие государства объединения.

Путин отметил, что лидеры стран ЕАЭС будут стремиться к одинаково высокому уровню развития в рамках объединения. Он считает, что комфортных условий можно добиться благодаря поддержке внутри ЕАЭС реальной свободы передвижения услуг, человеческого капитала и финансов.

"Надо сделать так, чтобы граждане всех пяти стран, приезжая в другое государство союза работать, учиться или вести бизнес, чувствовали себя комфортно как дома", — сказал президент РФ.

В Кремле началась встреча руководителей стран ЕАЭС

В Кремле началась встреча руководителей стран ЕАЭС

Ранее президент РФ заявил, что Евразийский экономический союз становится одним из центров формирующегося многополярного мира.

Обложка ©

kremlin.ru

Илья Суриков
  • Новости
  • Путин
  • ЕАЭС
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров