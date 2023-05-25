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25 мая, 12:49

Путин рассказал о месте ЕАЭС в многополярном мире

Путин: ЕАЭС становится одним из центров формирующегося многополярного мира

Президент РФ заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится одним из центров формирующегося многополярного мира. Глава государства отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продолжает укрепляться.

"И наше объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира", — добавил Путин на заседании "пятёрки" в расширенном составе.

В Кремле началась встреча руководителей стран ЕАЭС

В Кремле началась встреча руководителей стран ЕАЭС

Кроме того, лидер РФ подчеркнул, что взаимодействие стран "пятёрки" неизменно выстраивается на принципах взаимной выгоды, учёта интересов друг друга, с ориентиром на обеспечение устойчивого экономического роста и углубление благосостояния жителей всех государств ЕАЭС.

Ранее Путин заявил о том, что на глобальной арене сейчас происходят глубокие и фундаментальные изменения. Он сказал об этом в ходе выступления на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума в Москве.

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Иван Косицын
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