Путин рассказал о месте ЕАЭС в многополярном мире

Президент РФ заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится одним из центров формирующегося многополярного мира. Глава государства отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продолжает укрепляться.

"И наше объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира", — добавил Путин на заседании "пятёрки" в расширенном составе.

Кроме того, лидер РФ подчеркнул, что взаимодействие стран "пятёрки" неизменно выстраивается на принципах взаимной выгоды, учёта интересов друг друга, с ориентиром на обеспечение устойчивого экономического роста и углубление благосостояния жителей всех государств ЕАЭС.