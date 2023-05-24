Путин: Подходы России к справедливым отношениям в экономике поддерживают многие
Большинство стран мира солидарны с подходами России к построению более справедливой архитектуры международных экономических отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе выступления на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума российский лидер отметил, что всё больше государств берёт курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной независимой внутренней и внешней политики, придерживается собственной модели развития.
"Все они выступают за построение новой, более справедливой архитектуры международных экономических отношений, стремятся конструктивно влиять на мировые процессы, расширять сеть партнёрских связей. Важно, что с этими подходами солидарны большинство участников международного общения", — подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что у России много союзников на разных континентах. По его словам, Москва дорожит дружескими отношениями со многими странами. Глава государства также рассказал, что в мире возникают новые очаги напряжённости, общая ситуация всё больше теряет стабильность.