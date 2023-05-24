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24 мая, 14:44

Путин: Подходы России к справедливым отношениям в экономике поддерживают многие

Большинство стран мира солидарны с подходами России к построению более справедливой архитектуры международных экономических отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе выступления на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума российский лидер отметил, что всё больше государств берёт курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной независимой внутренней и внешней политики, придерживается собственной модели развития.

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"Все они выступают за построение новой, более справедливой архитектуры международных экономических отношений, стремятся конструктивно влиять на мировые процессы, расширять сеть партнёрских связей. Важно, что с этими подходами солидарны большинство участников международного общения", — подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что у России много союзников на разных континентах. По его словам, Москва дорожит дружескими отношениями со многими странами. Глава государства также рассказал, что в мире возникают новые очаги напряжённости, общая ситуация всё больше теряет стабильность.

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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