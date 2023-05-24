Путин: Подходы России к справедливым отношениям в экономике поддерживают многие

Большинство стран мира солидарны с подходами России к построению более справедливой архитектуры международных экономических отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе выступления на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума российский лидер отметил, что всё больше государств берёт курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной независимой внутренней и внешней политики, придерживается собственной модели развития.