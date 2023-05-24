Путин: Ситуация в мире становится всё более нестабильной

В мире возникают новые очаги напряжённости, общая ситуация всё больше теряет стабильность. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, многие народы переживают последствия переворотов, организованных извне.

"Мы видим, что современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряжённости, накапливается негативный груз конфликтов", — отметил он в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По мнению российского лидера, некоторые государства стремятся сохранить и удержать доминирование в мире. Он считает, что они навязывают свои правила и игнорируют суверенитет и национальные интересы других стран.