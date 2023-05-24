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24 мая, 07:08

Путин заявил, что у России много союзников на разных континентах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России много союзников на разных континентах. Глава государства отметил, что Москва дорожит дружескими отношениями со многими странами и будет укреплять эти связи.

"Высоко ценим то, что у России много союзников и партнёров в разных регионах и на разных континентах. Искренне дорожим исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. И будем их всемерно укреплять", — подчеркнул Путин в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Песков анонсировал очное выступление Путина на ПМЭФ

Песков анонсировал очное выступление Путина на ПМЭФ

Ранее Лайф писал, что Путин встретился с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Глава государства принял коллегу в Кремле.

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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