Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России много союзников на разных континентах. Глава государства отметил, что Москва дорожит дружескими отношениями со многими странами и будет укреплять эти связи.

"Высоко ценим то, что у России много союзников и партнёров в разных регионах и на разных континентах. Искренне дорожим исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. И будем их всемерно укреплять", — подчеркнул Путин в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.