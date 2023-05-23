Милорад Додик на встрече с Путиным назвал СВО вынужденной мерой

"Мы благодарны за вашу нейтральную позицию по Украине. Благодарны вам за сдержанность", — обратился Путин к Додику в начале встречи.

Собеседник российского лидера ответил, что Москва была вынуждена начать спецоперацию, и пожелал, чтобы она быстрее закончилась. Додик также признал, что его заставили ввести санкции. Но республика решила не быть частью этой истерии. Он добавил, что на самом деле сейчас идёт война между Россией и Западом.