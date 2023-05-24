Песков анонсировал очное выступление Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да, готовится выступление", — приводит слова Пескова ТАСС.

Традиционно часть сессии 16 июня пройдёт в формате дискуссии, и глава государства присоединится к ней.