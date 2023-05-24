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24 мая, 03:56

Песков анонсировал очное выступление Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да, готовится выступление", — приводит слова Пескова ТАСС.

Традиционно часть сессии 16 июня пройдёт в формате дискуссии, и глава государства присоединится к ней.

Лавров: Премьер Кубы Мануэль Марреро Крус приедет на ПМЭФ

Лавров: Премьер Кубы Мануэль Марреро Крус приедет на ПМЭФ

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать готовых посетить ПМЭФ зарубежных бизнесменов. Представитель Кремля объяснил, что, если их имена будут раскрыты, их "съедят живьём".

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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