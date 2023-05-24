Путин: Россия готова противостоять мировым вызовам вместе с другими странами

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия готова противостоять общемировым вызовам вместе с теми странами, которые в этом заинтересованы.

"Не раз говорил и вновь подчеркну: наша страна готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество", — отметил российский лидер в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.