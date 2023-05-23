Путин: Россия переживает нелёгкие времена

Россия переживает нелёгкие времена, однако сегодня наблюдается мощная консолидация общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии вручения государственных наград.

"Да, сегодня тоже об этом говорили неоднократно. Россия сейчас переживает нелёгкие времена. И говорили также о том, что никогда лёгких и не было. Но всё-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства", — отметил глава государства.

Он добавил, что все присутствующие вносят осязаемый вклад в укрепление духовности и воспитание молодёжи, в создание условий для экономики и производства, чтобы "обеспечить безусловное будущее нашей страны".