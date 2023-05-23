Путин: Россия переживает нелёгкие времена
Россия переживает нелёгкие времена, однако сегодня наблюдается мощная консолидация общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии вручения государственных наград.
"Да, сегодня тоже об этом говорили неоднократно. Россия сейчас переживает нелёгкие времена. И говорили также о том, что никогда лёгких и не было. Но всё-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства", — отметил глава государства.
Он добавил, что все присутствующие вносят осязаемый вклад в укрепление духовности и воспитание молодёжи, в создание условий для экономики и производства, чтобы "обеспечить безусловное будущее нашей страны".
Напомним, президент сегодня вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля. В торжественной церемонии приняли участие более 30 человек. Высшими госнаградами отмечена деятельность россиян за выдающиеся заслуги в области культуры, космонавтики, образования и ряда других сфер. Например, космонавт Олег Новицкий и глава ЛДПР Леонид Слуцкий получили орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин — орден Святого апостола Андрея Первозванного, худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман — орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Также награды получили участники спецоперации. Вместе с тем Путин поприветствовал многодетных мам, удостоенных звания "Мать-героиня": Людмилу Бадмаеву из Бурятии и жену главы Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадырову.
ТАСС / РА / The Kremlin Moscow